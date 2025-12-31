WBC／中華隊過年僅休4天！曾豪駒笑：該出現的都會出現

經典賽中華隊總教練曾豪駒。（資料圖／東森新聞）





世界棒球經典賽（WBC）台灣隊備戰進度曝光。總教練曾豪駒今日（31日）出席活動時證實，台灣隊預計於明年1月15日在高雄展開第一階段集訓。

針對外界關注的旅日球員徵召，日本火腿及軟銀等球團已正式回覆，同意古林睿煬、孫易磊及徐若熙等投手加入代表隊，為賽事準備注入強心針。

農曆年短暫休4天 二階段集訓預計大年初三台北展開

曾豪駒指出，因應賽程需求，代表隊在第一階段集訓後，農曆年假預計僅休息約4天。第二階段集訓計畫於2月19日（大年初三）在台北展開。

曾豪駒特別感謝球員與相關人員為了代表隊的努力付出。關於旅美球員部分，由於目前美國正值年假期間，教練團仍積極與各球團徵詢協調中，希望能爭取更多戰力回台效力。

旅日球員協調提前加入集訓 林立、林家正參訓動向受矚目

針對旅外球員報到時間，曾豪駒表示將持續協調目前在台訓練的旅日球員，評估其加入第一階段集訓的可能性，若進度不及則安排於第二階段加入。

至於外界詢問先前身體狀況尚在評估的野手林立，以及具旅美資歷、目前在台自主訓練的捕手林家正是否會出現在首波集訓名單中，曾豪駒對此語帶保留表示：「該出現的都會出現。」

