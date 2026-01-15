WBC／中華隊開訓獲90萬加菜金！陳傑憲再扛台灣隊長

台灣隊長陳傑憲。（圖／陳耿閔攝）





為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今日（15日）於國家運動訓練中心正式展開第一階段集訓。典禮中除公佈集訓名單外，更正式宣佈由陳傑憲再度擔任「台灣隊長」重任。

為了激勵士氣，聯盟會長蔡其昌、運動部部長李洋及中華棒協代表高人傑共同出席並頒發合計90萬元的「加菜金」，期盼中華隊能在國際舞台上為國爭光。

90萬元加菜金！會長：為全台球迷而戰

在開訓儀式中，聯盟會長蔡其昌首先代表聯盟頒發50萬元加菜金，隨後運動部部長李洋現場加碼20萬元，中華棒協代表常務理事高人傑亦追加20萬元，累計獎勵金達90萬元。

會長在致詞時強調，中華隊不僅承載比賽勝負，更負擔全台球迷的期待，感謝教練團與選手犧牲個人休息時間投入集訓，期勉全隊在備戰過程中保持健康，打出屬於中華隊的風格。

運動部長李洋逐一勉勵

首度以運動部部長身份出席的李洋，親自向中華隊教練團與選手致意，勉勵團隊全力以赴。中華隊目前的備戰時程已定，農曆年後將結束國訓中心的訓練，移師台北大巨蛋進行下一階段練習。

球隊預計於2月底與日職福岡軟銀、北海道日本火腿等隊進行多場交流賽，藉由實戰測試逐步拉升競技狀態與比賽節奏。

3月5日首戰澳洲！2月底啟程赴日集訓與官辦熱身賽

中華隊預計於2月28日啟程前往日本宮崎，自3月1日起進行當地訓練，並於3月2日投入官辦熱身賽。經典賽首場預賽將於3月5日在東京巨蛋登場，首戰對手為澳洲隊。

