WBC／中華隊集訓備戰 林子偉跟陳江和教練「PK投籃」

備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC），中華隊這個月15日在高雄國訓中心展開集訓，目前共有31人投入訓練，包含7位旅外選手，球迷都相當關注，對此，中職聯盟社群平台小編每天集訓日記，曝光球員們的最新訓練情況。

其中一部影片是，台灣隊長陳傑憲帶著大家圍成一圈踢足球，培養團隊默契，可以看到，現場氣氛相當熱絡，中職小編在貼文中寫道，團隊中有個會帶動氣氛、會給情緒價值、會跟大家打成一片的「傑憲隊長」真的很棒！影片一出，球迷也紛紛留言大讚，「真的很幸福」、「傑憲真的是一個很棒的Leader」、「氣氛很棒」。

另外還有一段影片是，林子偉跟紅龜（陳江和）教練在場下PK投籃，小編直呼「Team Taiwan籃球隊來了，還是那句話男孩的快樂很簡單」，逗趣畫面同樣引發球迷討論。

