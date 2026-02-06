WBC／中華隊首戰勁敵！大聯盟狀元郎領軍 澳洲隊30人名單一次看

世界棒球經典賽（WBC）即將在3月登場，MLB美國大聯盟今（6）天以直播方式，揭曉各參賽隊伍的30人最終名單，國人除了關注台日韓之外，也相當關心預賽同列C組的澳洲隊，因為「台澳之戰」將是本屆經典賽的開幕戰，也是中華隊能否晉級8強關鍵戰役之一，贏了才有機會進入複賽，背負了不能輸的決心。

澳洲隊上屆闖進8強，此次30人名單有17人是上屆班底，並且由MLB守護者隊2024選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）領軍，搭配4名與MLB球隊體系相關的球員，另一個關注的焦點是，15位投手中，左投占了7位，顯然對台灣隊有備而來，不過3屆明星賽投手漢崔克斯（Liam Hendriks）未列名單之中。

澳洲隊2026經典賽完整名單：

【投手】（15位）

Kieren Hall, RHP

Ky Hampton, RHP

Josh Hendrickson, LHP

Sam Holland, RHP

Jon Kennedy, LHP

Connor MacDonald, RHP

Cooper Morgan, LHP

Mitch Neunborn, RHP

Jack O’Loughlin, LHP

Warwick Saupold, RHP

Blake Townsend, LHP

Todd Van Steensel, RHP

Alexander Wells, LHP

Lachlan Wells, LHP

Coen Wynne, RHP

【捕手】（3人）



Mitch Edwards

Alex Hall

Robbie Perkins

【內野手】（6人）

Travis Bazzana

George Callil

Jarryd Dale

Curtis Mead

Logan Wade

Rixon Wingrove

【外野手】（4人）



Ulrich Bojarski

Chris Burke

Tim Kennelly

Aaron Whitefield

【工具人】（2人）

Max Durrington

Robbie Glendinning

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

