WBC／中華隊首戰恐對決山本、大谷！李洋：支持選手拚戰

WBC經典賽中華隊第一戰，恐怕將對決日本隊！運動部長李洋強調運動部絕對盡全力，支持選手拚戰。

運動部長李洋：「韓院長滿幽默的啊，我（下次）會更加早的，在門外趕快避免被堵在門外可能性。」

先前赴立院協商，被立法院長韓國瑜笑虧奧運金牌動作慢，這回金牌部長受訪繼續展現高EQ，就算李洋當不起飛躍的羚羊，不要緊國人敲碗。

他能以身作則，當起體壇領頭羊，讓國人再度看見台灣棒球奇蹟，能繼續在世界舞台上稱霸，尤其2026年WBC經典賽，中華隊將再次逆風前行，跟日本神將一較高下。

山本由伸投出三振，自信走下場，有山神先發，道奇就安心，如今日籍強投山本由伸可能首戰就是對決中華隊，我國防部長張育成信心喊話，將以「100％狀態」迎戰神投！，如今中華隊的挑戰，不只這位世界大賽MVP還有他。

先前大谷翔平宣布參加WBC，總教練曾豪駒早就在研究，我要怎戰勝二刀流大谷，根據賽程表最快將在3/6，上演日本中華隊大戰。

日媒推測尋求衛冕的日本首戰，將可能推山本先發，複製過去大谷經驗參戰，等於中華隊WBC首戰，山神大谷日籍看板球星接連上場，這場堪稱史詩級的對決，我選手要怎穩住戰力同時，又能打亂日本隊攻守節奏？

運動部長李洋：「蔡會長有跟我們，我們兩個有去了解這部分，那身為運動部，我們絕對盡全力去支持我們的選手去拚戰。」

中華隊預賽其他三場比賽也是激戰，3月5號出戰澳洲，3月7號迎戰捷克，3月8號強碰韓國，東森電視拿到有線電視轉播權，將會獨家轉播47場比賽，球迷可以透過電視一起幫中華隊加油。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

