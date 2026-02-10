WBC／中華隊13、14日邀台鋼雄鷹練習賽 「免費入場」明起領票

世界棒球經典賽WBC將於3月5日開打，教練團為讓選手提前進入比賽狀態、實際感受球迷進場實戰氛圍，中華隊將於13、14日在高雄澄清湖棒球場，邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，兩場賽事「免費開放球迷入場」，明（11）天中午12點起開放領入場券。

中華隊和中職台鋼雄鷹自辦練習賽開放球迷免費入場，11日中午12點在ibon售票系統開放領取入場券，每人限領2張，僅收票券平台手續費30元，不過主辦單位強調，此次免費票券「嚴禁轉售」，切勿違法。

兩日賽事皆於下午1點開打，並於中午12點開放球迷入場，練習賽觀眾席只開放內野區域，13日平日中午開放內野下層共6000張，14日假日中午開放內野上下層，共1萬2000張，其中下層為對號入座，上層為自由入座，而由於賽事為練習賽性質，相關調度安排與戰術模擬將依現場實際執行狀況為主。

此次練習賽為中華隊以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰磨合戰力，並邀請球迷進場讓球員感受實戰氛圍，希望球迷進場為球員加油，一同感受中華隊備戰期間的熱血氛圍，與Team Taiwan攜手迎接即將到來的經典賽。

經典賽開賽在即，中華隊邀請台鋼雄鷹自辦練習賽，邀請球迷免費入場觀賽。圖／中職提供

▶️練習賽購票連結：https://ibontw.com/2026CPBL_PRACTICE_MATCH

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

