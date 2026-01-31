WBC／中華隊2月1日實戰投打！餅總曝投手群「強化調整」進度

中華隊在高雄左營國訓中心備戰2026年世界棒球經典賽，投手群陸續進入牛棚調整階段，而經過半個月集訓，2月1日將進入下一個階段「實戰投打練習」，投手教練林岳平受訪時也透露整體進度「還算不錯」。

中華隊從1月15日開始備戰世界棒球經典賽，牛棚訓練同步導入經典賽規則，包含投球計時等，並將在2月1日起邁入下一階段，展開實戰投打練習。中華隊經典賽總教練曾豪駒指出，「今（31）日進牛棚的選手，他們都大概有兩三次的牛棚（練習），就是希望說他們在這個階段，能夠慢慢去調整自己的穩定度。」

中華隊經典賽總教練曾豪駒。圖／台視新聞

中華隊集訓比多數國家更早展開集訓，投手戰力受到各界矚目，經典賽投手教練林岳平總評整體進度「還算不錯」，指出雖然部分剛打完中職冠軍賽，休息較晚的投手節奏稍慢，但差距不大，進入實戰後就能觀察投打狀態。

經典賽投手教練林岳平總評整體進度「還算不錯」。圖／台視新聞



投手群陸續進入牛棚調整階段，林岳平（餅總）點名旅日投手群因為2月1日就要回母隊報到，必須維持在高強度狀態，從第一次牛棚就能感受到準備程度進度比中職投手還要快。

依目前規劃，中華隊第一階段集訓從1月15日一路練到2月14日，結束後各自返鄉過春節，並於大年初三（2月19日）集結台北大巨蛋展開第二階段集訓，2月26、27日與日職2球團軟銀鷹、日本火腿各打1場交流賽後，隔天就飛往日本宮崎打熱身賽及備戰經典賽。

中華隊預計2月14號結束第一階段集訓。圖／台視新聞

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／劉芝宇、陳建國 責任編輯／陳俊宇

