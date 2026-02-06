WBC／中華隊30人名單！龍仔、費仔、古林、若熙入列

台灣隊長陳傑憲和林維恩。（圖／中職提供）





經典賽中華隊30人正選名單，今天正式敲定！本屆名單，聚集中職與旅外菁英好手，組成最強隊伍，由總教練曾豪駒掛帥領軍，陳傑憲再度出任台灣隊長，延續『12強奪冠』氣勢，力拚隊史最佳成績。

中華隊經典賽30人名單正式揭曉！旅外戰力幾乎全數到齊，兩大台美混血強打「龍仔」、「費仔」都確定參戰，加上14名旅美、旅日選手回歸助攻，包含林昱珉、徐若熙、古林睿煬、莊陳仲敖都入選，因此也被封為史上最豪華陣容。

體育主播：「陳傑憲，我必須說中華隊沒有一位是大牌球星，在WBC賽事中，但陳傑憲隊長這發全壘打，是他在12強東京巨蛋所擊出的。」

中華隊30人名單正式出爐，體育主播一開始就特別，介紹了台灣隊長陳傑憲，尤其是12強那發全壘打，幫助台灣奪下第一座3大賽冠軍。

更點名台灣將會是C組，僅次日本的亮點。體育主播：「中華隊奪下12強冠軍，他們有機會擊敗韓國，搶下第二張晉級門票。」

本屆中華隊名單，共有14名旅外球員參戰，搭配15名中職好手，以及自由球員林家正。

旅美球員的部分，就包含林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖以及沙子宸。旅日投手則是古林睿煬，孫易磊，徐若熙以及張峻瑋。

打者方面，兩大台美混血球星，「龍仔」隆恩（JonathonLong），「費仔」費爾柴德（StuartFairchild），也都確定參戰。

球評許維智：「對澳洲應該林昱珉跟徐若熙，這兩位應該是雙先發，因為林昱珉他3A等級的，對對方的澳洲裡面有第一指名的選手，甚至有打過大聯盟的好手在，還有包括小聯盟的選手在。」

堪稱史上最豪華陣容，經典賽中華隊名單正式出爐。不過同組其他國家，同樣派出最強戰力，分組競爭相當激烈。球評分析，首戰對上澳洲，中華隊勢必得先搶勝，王牌左右投林昱珉、徐若熙，都有機會登板。

至於攸關晉級的關鍵一戰，對上韓國，預計將由古林睿煬、莊陳仲敖扛起先發重任。

球評許維智：「古林睿煬作先發，那其他的後面的中繼救援，交由幾位來搭配，比如說莊陳仲敖，另外包括這一個孫易磊等等，再搭配有經驗的救援陳冠宇張奕，這些來作。」

整體戰力到位，投打陣容完整，中華隊不只要拚晉級，更要在經典賽舞台，向各國證明12強冠軍不是僥倖。

