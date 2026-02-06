WBC／中華隊30人名單！「龍仔、費仔、古林、若熙」入列

中華隊經典賽30人名單正式公布。（圖／中職提供）





中華隊經典賽30人名單正式揭曉！旅外戰力幾乎全數到齊，兩大台美混血強打「龍仔」、「費仔」都確定參戰，加上14名旅美、旅日選手回歸助攻，包含林昱珉、徐若熙、古林睿煬、莊陳仲敖都入選，因此也被封為史上最豪華陣容。

體育主播：「陳傑憲，我必須說中華隊在WBC賽事中，沒有一位是大牌球星，但陳傑憲隊長這發全壘打是他在12強，在東京巨蛋所擊出的。」

中華隊30人名單正式出爐，體育主播一開始就特別介紹了台灣隊長陳傑憲，尤其是12強那發全壘打，幫助台灣奪下第一座3大賽冠軍；另外，大聯盟官網也發布各國球星照，相較於上一次12強中華隊被忽略，這一次台灣重砲「國防部長」張育成成功登上官方海報，讓不少台灣球迷又驚又喜。

中華隊名單共有14名旅外球員參戰，搭配15名中職好手，以及自由球員林家正；旅美球員的部分，包含林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖以及沙子宸、旅日投手則是古林睿煬、孫易磊、徐若熙以及張峻瑋；打者方面，兩大台美混血球星，「龍仔」隆恩（Jonathon Long），「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），也都確定參戰。

經典賽主播田鴻魁：「因為中華隊過去在經典賽，要越過預賽是有一定的難度，那這次包括旅美的、旅日的，以及我們中華職棒的一些球星，最重要的就是我們要把投手這個環節給顧好。」

中華隊名單堪稱史上最豪華陣容，不過同組其他國家，同樣派出最強戰力，分組競爭相當激烈。韓國隊部分，陣中不只有怪物左投柳賢振，更徵召了現役美職投手，德寧（Dane Dunning），Riley O'Brien，和「風之孫」李政厚；日本隊部分，則是大谷翔平領軍，和道奇隊王牌山本由伸、吉田正尚和鈴木誠也。

經典賽球評袁定文：「現在是投到150公里，都沒有什麼太稀奇，球速增加、控球好，而且都非常年輕，都有在國外打職業棒球的經驗，所以大家都很希望這些年輕的投手可以帶領中華隊，能夠走得更遠。」

各國整體戰力到位，投打陣容都很完整。不過中華隊陣容同樣不惶多讓 ，目標只有一個，力拚世界棒球經典賽隊史最佳成績。

