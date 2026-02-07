WBC／中華隊4天4戰！16人「投手海」C組最多 過半能投長局數

中華隊在今年的世界棒球經典賽，面對四連戰考驗，投手戰力成了關鍵，這回30人名單裡有16位投手，不僅是隊史上首見，也是經典賽預賽C組帶最多投手的球隊，其中至少有9人能投長局數，將以「人海戰術」突破澳洲、南韓的夾擊，期盼挺進8強複賽，前進美國邁阿密。

中華隊因應投手用球限制 首納16投應戰C組最多

隨著世界棒球經典賽最終30人名單正式曝光，中華隊多達16人的「投手海」成為焦點，面對預賽四天四戰的考驗，選進包括林昱珉、徐若熙、古林睿煬在內的9名旅外投手，加上7名中職投手，一口氣帶16人，成為隊史最多，也是這屆預賽C組帶最多投手的球隊，有專家分析，至少其中有9人能投長局數，有望擔任先發或長中繼，讓調度更充裕！

中華隊此次帶16名投手是C組最多。圖／台視新聞

棒球球評潘忠韋指出，林昱珉還有林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓都是可以有長局數投球的能力，古林睿煬、徐若熙則有很豐富的先發經驗。

攤開投手使用規定，首輪單場最多投65球，超過50球需休四天、超過30球需休一天，連兩天出賽也要休息，再加上旅外投手多半有球數限制，因此對於投手的使用需求大。

經典賽投手用球數嚴格規定。圖／台視新聞

預賽強碰日韓澳捷 中華隊豪華陣容拚前進8強

回顧中華隊經典賽戰果，最佳戰績僅止2013年打進八強，其餘都止步預賽，球評曾點出，投手表現堪稱致命傷，歷屆投手群防禦率高達6.93，打線再神勇恐怕都難以補救。

中華隊經典賽最佳成績為2013年打進八強。圖／台視新聞

棒球球評張致平提到，上一屆整個14人當中就比較沒有好的安定感，這次帶的投手很清楚作界定跟分工，哪些是先發、哪些是中繼、哪些是後援，比較有突出的球路，短期的比賽中比較能夠立竿見影。

中華隊祭出「人海戰術」，完整投手陣容出擊直指晉級八強，扭轉局勢改寫歷史！

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

