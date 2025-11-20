WBC／中華隊43人名單出爐！備戰時程曝光
為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（20）天召開選訓會議，從先前大名單中選出43名球員，將自明年1月15日起於國訓中心展開第一階段集訓。
總教練曾豪駒表示，這份43人名單將是評估最終30人正選名單的核心基礎，旅外球員與台美混血好手皆在規劃範圍內。
第6屆經典賽預定明年3月開打，各隊須在2月初繳交最後名單。中華隊初步規劃集訓分為兩階段，第一階段：1月15日至農曆年前於國訓中心備戰，第二階段：農曆年後移師台北大巨蛋持續訓練
此外，中華隊計畫於2月底安排與日職軟銀、火腿兩隊進行交流賽，並預計2月28日啟程前往宮崎進行賽前調整。
在此次選訓會中確認43人名單，曾豪駒指出，除了中職主力球員外，多名旅外選手也已納入考量，目前正等待美職回覆，以確認旅外球員何時能加入集訓。
曾豪駒表示：「先把名單訂下來，再從中挑出最完整的30人。」他補充，名單設為43人主要是考量到集訓期間可能出現疲勞或傷勢，希望保留調整空間，以因應不同狀況。
