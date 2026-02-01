WBC／主力拿不到保險！波多黎各棒協會長氣炸批美國「多想拿金牌」

原本被外界視為奪冠熱門之一的波多黎各隊，近期卻因保險制度問題，接連傳出主力退賽，讓當地棒球協會會長氣炸開罵，嗆美國是多想拿金牌，甚至不排除整隊退出本屆賽事，消息一出引發高度關注。

各國球隊積極備戰經典賽，但原本被外界視為奪冠熱門之一的波多黎各隊，近期卻遇上保險問題。根據波多黎各媒體報導，名列大聯盟40人名單的WBC參賽球員，皆須通過由MLB與球員工會共同認可的保險公司「審核」。

而波多黎各多名核心戰將皆因無法取得保險保障，相繼宣布辭退國家隊，像是林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、貝瑞歐斯（José Berríos）、帕岡（Emilio Pagán）等大聯盟球星。

波多黎各多名投打主力未能通過保險審查，退出國家隊。圖／台視新聞



波多黎各棒球聯盟也證實此事。波多黎各棒球協會會長基萊斯（José Quiles）更不滿表示，為何只有他們國家的明星球員接連被拒於保險門外，還開嗆「如果美國隊只是想拿金牌，那乾脆自己和日本打個三戰兩勝的系列賽，不必再浪費他們的時間」，還指出已經開始評估是否整隊退出本屆經典賽，也準備向大會提交書面意見，要求檢討並調整相關規範。

波多黎各棒球協會會長開嗆美國。圖／台視新聞



※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

