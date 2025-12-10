WBC／今年台灣唯一大聯盟球員！鄧愷威強烈意願打經典賽

舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威。（圖／美聯社）





我國旅美投手鄧愷威是否披上中華隊戰袍參加經典賽引發關注，據了解，鄧愷威「有強烈意願」代表台灣參與經典賽，目前他與舊金山巨人隊仍在討論細節，尚未最後定案。

鄧愷威月初剛滿27歲，本季多數時間效力於3A，出賽26場包含4場先發，在57局投球中投出89次三振，累積3勝2敗2中繼2救援，防禦率3.63，WHIP1.12，整體表現穩定。

今年美國時間8月1日，他再度升上大聯盟，期間雖曾於21日被下放，但很快又在31日回到大聯盟。本季在大聯盟共有8場出賽、7場先發，累積29.2局，送出39次三振，戰績2勝4敗，防禦率6.37，ERA+為63，不過FIP為3.81。

鄧愷威曾在2023年世界棒球經典賽代表台灣出賽，該屆整體狀況不佳，僅在對巴拿馬一役登板，僅投7球就吞下1次保送、1次觸身球，失掉3分（2分自責）。

根據《The Mercury News》記者桑托斯（Justice delos Santos）在社群平台X的最新訊息指出，目前鄧愷威已明確表達參賽意願，但仍須等待巨人隊與相關單位進一步協商，才能確認他是否能參與2026 WBC。

