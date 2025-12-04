WBC／今年首度登上大聯盟！鄭宗哲：我應該會打經典賽
效力於匹茲堡海盜的台灣好手鄭宗哲，曾在2023年世界棒球經典賽擔任台灣隊先發二壘手，展望明年賽事，他近日受訪時證實已接獲中華隊徵詢，並直言：「有收到，我應該是會打。」
旅美多年、具備多次國際大賽經驗的鄭宗哲表示，經典賽開打時間與春訓時程相近，因此休賽季的準備方式不會有太大改變，「就跟過往一樣，好好準備，在二、三月開始打棒球，就把球打好。」
本季鄭宗哲首度登上美國職棒大聯盟（MLB）舞台，出賽3場、7打數尚未敲出安打。
在海盜3A層級共出賽107場、340打數敲出71支安打，打擊率2成09、上壘率3成07、長打率2成71，另有1支全壘打、36分打點與18次盜壘成功。鄭宗哲也成為台灣第18位登上大聯盟的球員。
鄭宗哲今年因海盜內野戰力出現空缺而獲得升上大聯盟的機會，若明年能取得球團放行，將是他繼2023年後，再度代表台灣出征經典賽。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
