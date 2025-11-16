WBC／備戰經典賽！日本交流賽首戰勝韓國 曾豪駒到場觀賽
世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本、韓國15日起在東京巨蛋舉行兩場交流賽，為明年大賽提前熱身。
台灣隊總教練曾豪駒也率領教練團赴日情蒐。首戰日本隊靠著岸田行倫代打3分砲與5局下的強勢攻勢，終場以11比4擊敗韓國隊。
本場比賽湧入4萬1631名觀眾，日本隊以日職球員組成的陣容出擊，由歐力士猛牛左投曽谷龍平先發；韓國隊則派出效力韓職斗山熊的郭彬掛帥先發。
兩隊在前三局互繳白卷，僵局於4局上被韓國隊率先突破，申珉宰敲出安打開局，安賢民隨後轟出2分砲，宋成文再補上一發陽春砲，韓國取得3比0領先。
日本隊4局下展開反攻，靠著保送、中村悠平二壘打與牧秀悟的安打追回1分，兩出局後西川史礁敲出二壘打，一棒再添2分，將比數追成3比3平手。
5局下，日本隊打線火力再度爆發。岸田行倫在一、三壘有人時代打上場，擊出超前比數的3分全壘打，球隊氣勢大振。
日本隊再以保送與小園海斗、坂本誠志郎、佐佐木泰的連續安打追加分數，單局攻下6分大局，將領先擴大至9比3。
韓國隊於8局上靠安打與日本守備失誤追回1分，但日本隊在8局下再度攻占滿壘，若月健矢敲出安打，加上滾地球產生的分數，單局再添2分，將比數鎖定在11比4。
日本隊全場動用6名投手，曽谷龍平先發3局無失分，森浦大輔接替1局失3分，松本裕樹中繼1局拿下勝投；北山亘基投2局無失分，藤平尚真與平良海馬各投1局，藤平失掉的1分為非自責分。
第二戰將於今（16）日續戰，日本、韓國兩隊持續透過交流賽調整狀態，備戰明年WBC。
