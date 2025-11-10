WBC／備戰經典賽！日韓11/15、16東京巨蛋率先開戰

日本武士隊將於11月15、16日在東京巨蛋與南韓隊進行交流賽。（圖／陳耿閔攝）





為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），日本武士隊將於11月15、16日在東京巨蛋與南韓隊進行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」，兩場比賽匯聚兩國頂尖陣容，成為明年經典賽前最受矚目的焦點熱身賽。

日本武士隊近期公布28人名單，以日職球員為主，上屆經典賽冠軍班底多數入列，包括巨人隊守護神大勢、中日投手高橋宏斗、巨人強打岡本和真、橫濱內野手牧秀悟、軟銀內野手牧原大成及養樂多捕手中村悠平等核心戰力。

此外，名單中也可見多位首次入選的年輕新秀，象徵新世代勢力崛起。首次入選的球員包括阪神捕手坂本誠志郎、軟銀外野手野村勇、西口直人（樂天）、金丸夢斗（中日）等人。

南韓方面同樣派出多位主力球員，包含投手郭彬、文東珠、元兌仁、金澤延、鄭宇宙，捕手朴東原，內野手宋成文、金周元、盧施煥、文保景，以及外野手安賢民。

由於日本與南韓都是中華隊主要競爭對手，中華隊總教練曾豪駒與情蒐小組負責人陳瑞昌將親自赴日情蒐，作為明年WBC賽前準備的重要參考。

中華隊方面，年初成功闖過資格賽取得會內賽門票，8月底確定由曾豪駒續任總教練，教練團延續12強奪冠班底，並已提出80人大名單。

12月預計公布中華隊集訓名單，明年農曆春節後、約2月底安排與日職球隊的交流賽，為3月開打的世界棒球經典賽做最後準備。

依照會內賽賽程，中華隊被分在C組，將於3月5日迎戰澳洲，6日對地主日本，7日出戰捷克，8日再碰上韓國，四天連戰、無休兵，力拚晉級門票。

