WBC／備戰經典賽！陳傑憲曝心聲：感受年輕球員執著

「台灣隊長」陳傑憲目前正投入2026世界棒球經典賽（WBC）集訓。日本體育媒體「SportsNavi」於今（23）日刊載專訪，介紹這位在2024年世界12強棒球賽中，從日本隊投手戶鄉翔征手中擊出決定勝負三分砲的靈魂人物。

回首12強奪冠巔峰：對日本隊擊出三分砲成代表作

日本媒體「SportsNavi」在報導中特別回顧2024年12強決賽，陳傑憲擊出關鍵全壘打帶領台灣隊勇奪世界冠軍的歷史瞬間。

陳傑憲受訪時表示，那一擊與隨後的奪冠確實改變了他的心路歷程，但伴隨榮耀而來的是更艱難的挑戰。他指出，在國際賽高張力競爭後緊接著職業賽季，體力與精神的調適過程非常不容易，這是一段必須克服的艱難歷程。

陳傑憲感受年輕選手對勝利的執著與欲望

隨著經典賽時程逼近，陳傑憲也分享了他在經典賽資格賽期間的觀察。他表示，從隊上年輕選手的表現中，深刻感受到他們對勝利的強烈執著與欲望。

陳傑憲指出，這種不畏強敵、渴望贏球的精神，與當初12強奪冠時的氛圍極為相似，這讓他對台灣隊在接下來經典賽的表現充滿期待。

台灣隊長再次領軍向世界挑戰

陳傑憲強調，目前的目標就是全力備戰即將到來的經典賽正賽。身為隊長，他不僅要維持自身的打擊狀態，更要發揮領導作用，帶領這群充滿鬥志的年輕選手再次挑戰世界舞台。

日媒分析指出，陳傑憲在國際賽展現的高穩定度與關鍵一擊能力，依然是各國強權必須嚴加戒備的危險打者。

