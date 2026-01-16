WBC／傳奇左投柯蕭復出將披美國隊戰袍出戰 笑曝以為要當教練

世界棒球經典賽美國隊再添巨星，美國棒球協會宣布，擁有3屆世界大賽冠軍、11次入選全明星、3屆最佳投手「賽揚獎」得主、2014年國聯最有價值球員的傳奇左投手柯蕭（Clayton Kershaw），將以投手身分代表美國隊出賽本屆經典賽。

柯蕭今年37歲，皆效力於洛杉磯道奇，生涯中獲獎無數，去年球季結束後才宣布引退，如今驚喜宣布參與生涯首場WBC賽事。柯蕭受訪時被問到再披美國隊戰袍的心情，他說自己上次代表美國隊出賽已經超過20年了，當美國隊總教練打給他時，還以為是要當教練，而他當下有猶豫，但評估幾天後覺得沒問題，答應加入美國隊。

柯蕭透露，2023年經典賽時，就已經準備好要首次代表美國隊出賽，但當時身上太多舊傷，保險公司拒絕承保，使他無奈退出，但如今已經退役了，就能大膽放心參賽。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

