WBC／兄弟「鄭浩均」入選經典賽中華隊 一度憂遭割捨

經典賽中華隊選手鄭浩均。（圖／東森新聞）





經典賽中華隊30人名單日前出爐，中信兄弟王牌投手鄭浩均成功入選，不過他受訪時坦言，原本擔心因為他準備進度較慢，會被教練團割捨，如今很開心可以打國家隊，會全力以赴。而這回正選名單，帶了隊史最多的16名投手，旅美投手更多達5人，他們的表現有可能左右戰局。

經典賽中華隊選手鄭浩均：「滿開心的啊，就有這機會可以打中華隊，然後準備的方向就更有目標，就更明確，它（經典賽）算是國際賽，最大的舞台了嘛。」

WBC中華隊30人名單日前正式公布，投手美美鄭浩均也在正選名單中，他強調接下來無論訓練或比賽，都會專注把自己準備到位，鄭浩均也透露，因為個人調整進度相對較慢，一度擔心會因此被割愛。

經典賽中華隊選手鄭浩均：「我就想說教練團可能會因為這部分的考量，會比較擔心狀態可能不是他們預期的這樣子，然後他們就會把我放在名單外面，就滿謝謝教練他們，相信我是有機會，可以把自己調整好這樣，就想要去邁阿密丟啊。」

直呼想去邁阿密投球，而這回中華隊名單帶了隊史最多的16名投手。旅美投手多達5人，包括林昱珉陳柏毓，林維恩莊陳仲敖沙子宸，5人都能擔任先發投手，其中兩大左投林昱珉和林維恩很可能在預賽首戰澳洲，最終戰對南韓登板責任重大。

不過官方有設定，投手用球數和休息天數限制，因此如何運用非常重要。投手的表現也被視為是決定中華隊，能否前進邁阿密的關鍵。

