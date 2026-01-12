WBC／光芒隊放人！鄭宗哲拚戰意願強烈 15日有望加入中華隊集訓

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

新球季轉戰坦帕灣光芒隊的台灣野手鄭宗哲，確定入列世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，且參賽意願相當強烈。據了解，鄭宗哲預計自15日加入日中華隊，前往高雄國家訓練中心報到，展開備戰集訓。

鄭宗哲預計自15日加入日中華隊，前往高雄國家訓練中心報到，展開備戰集訓。（圖／美聯社）

鄭宗哲先前受訪時已證實收到中華隊徵詢，並明確表達希望披上國家隊戰袍出賽的想法。他指出，WBC備戰內容與平時春訓調整差異不大，因此願意全力配合國家隊行程，為中華隊再拚一回。依規劃，鄭宗哲將先投入中華隊集訓，並於1月底返回美國向光芒隊報到。根據了解，新東家光芒隊對此安排抱持正面態度。

廣告 廣告

回顧鄭宗哲近況，他去年效力匹茲堡海盜時遭到指定讓渡（DFA），不過今年1月8日被坦帕灣光芒從讓渡名單中挑走，重新回到40人名單。上季他首度獲得升上大聯盟的機會，合計出賽3場、7打數尚未敲出安打，吞下3次三振，MLB生涯首安仍待開張，但守備的穩定度以及嘗試盜壘的企圖心仍備受肯定。



更多FTNN新聞網報導

WBC／「台灣至寶」孫易磊潛力無限！ MLB資深記者點名「最期待球員之一」

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人

WBC／美媒看好「史上最強中華隊」攜手日本闖8強 點名5大關鍵戰力

