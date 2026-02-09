WBC／內野打線火力最大化！中華隊重砲齊聚可排「百轟打線」

備戰2026世界棒球經典賽，中華隊30人名單出爐，野手總計14人，扣除自由球員「當家鐵捕」林家正，還有5人為現役旅外球員。專家指出，內野長打火力是焦點，包含龍仔、李灝宇及張育成等人，都有望擔任中心打線角色，若再加上林安可、吉力吉撈，中華隊甚至可以排出百轟打線。至於韓國隊則有7位大聯盟資歷球員入列，但大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）認為，台灣晉級8強機率超過韓國。

中華隊經典賽名單中野手共有14人，其中內野長打火力成焦點，包含小熊隊龍仔、老虎隊強打李灝宇還有本土球員張育成，都可能擔任中心打線要角。球評張致平指出，在這次徵召名單中，野手應該是歷屆以來最完整的，光是美職體系的幾名球員，對內野跟外野防守之外的打擊來說，就已經是一個火力極大值的保證。

12強奪冠氣勢佳 MLB記者：台闖8強機率勝韓

而同樣分在C組的韓國隊陣容豪華，包含李政厚、金慧成、惠特科姆、瓊斯、歐布萊恩、丹寧、柳賢振，共7人有大聯盟資歷，不過大聯盟記者摩洛西並不看好，點名38歲重返國家隊的柳賢振直言「好奇他油箱還有多少油」，更指出台灣在前年世界棒球12強賽奪冠後，氣勢和近況都很好，認為台灣晉級8強的機率超過韓國。球評張致平則點出，還是要看中華隊投手能不能針對所有情蒐資料做充足準備，抓住韓國隊打者的習性。

備戰經典賽！蔡其昌：旅外球員有望提前報到

另外，經典賽官方社群日前PO出各隊30人名單，中華隊貼文無論按讚還是留言數，都遙遙領先其他國家，留言區也有大票網友刷一排「TEAM TAIWAN」，團結集氣的畫面令人相當感動。至於旅外球員，中職會長蔡其昌則透露，目前持續掌握球員近況，有機會提早向中華隊報到，等確定之後會再對外公布。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／劉芝宇、陳建國 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

無緣WBC最終30人名單！吳俊偉.宋晟睿坦言遺憾

WBC／很榮幸代表台灣！費仔用中文向球迷溫情喊話：等不及見到大家

WBC／中華隊先發投手怎麼排？球數限制成最大考驗