WBC／再列經典賽大名單！莊陳仲敖非常想打 但有1條件

運動家隊2A投手莊陳仲敖。（資料圖／棒協提供）





運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖季後返台舉行記者會，回顧今年球季表現與成長歷程。他坦言，季前支援大聯盟春訓熱身賽時，臨時接獲登板通知，當下緊張到「腦中閃過人生跑馬燈」，但也成為他職業生涯重要的歷練時刻。

莊陳仲敖今年整季於2A出賽28場，其中26場先發，累積投球局數145.2局，被敲出79分其中66分為責失分，送出145次三振，戰績6勝11敗，防禦率4.08。投球局數與三振數皆創下單季生涯新高。

回顧大聯盟春訓經驗，莊陳仲敖表示，原以為僅是觀摩學習，未料在與洛杉磯道奇隊的比賽中於7局接獲通知後援登板。

廣告 廣告

他形容走上投手丘前相當緊張，但只能提醒自己把平時準備好的投球內容展現出來，最終投2局僅被擊出1支安打，送出2次三振且無失分，成功完成救援任務，獲得教練團肯定。

技術調整方面，他透露今年特別針對滑球進行強化訓練，從揮臂角度、放球點到動作節奏反覆調整，希望找到最適合自己的滑球型態，實戰效果也逐漸顯現。

談及被放入40人名單，莊陳仲敖坦言起初相當驚訝，未曾預期能這麼快獲得機會。他也轉述教練對他說，「只要有機會，誰都有可能上大聯盟，重點是如何站穩腳步，把自己做到最好」，這句話也成為他持續努力的目標。

今年初曾代表台灣參加世界棒球經典賽資格賽的莊陳仲敖，預期再度進入明年經典賽台灣隊大名單。他表示參賽意願相當高，但因已進入40人名單，是否出賽仍需與球團及經紀公司進一步討論。

回顧資格賽最後一戰對戰西班牙，莊陳仲敖先發主投3局，被敲出4支安打失2分，順利拿下勝投，成為台灣隊取得經典賽門票的重要關鍵。他指出，當時在4萬人滿場的大巨蛋登板投球，壓力極大，但越投越穩，也為後續球季累積寶貴經驗。

莊陳仲敖表示，因資格賽提前調整進入比賽狀態，銜接小聯盟春訓相當順利，並成功支援大聯盟熱身賽。他認為這段高強度國際賽的歷練，也讓自己在新賽季投球時更加放鬆與成熟。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／愛爾達公布轉播資訊！經典賽、MLB都沒緯來

WBC／大谷翔平將對戰中華隊！李洋：運動員都竭盡所能

WBC／經典賽怎擊敗大谷？李洋：國訓運科中心可商議數據

