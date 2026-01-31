WBC／別小看台灣！外媒點名中華隊是「最被低估」黑馬

世界棒球經典賽3月登場，中華隊將在C組預賽全力爭取8強門票。外媒近期接連點名，中華隊是一股不能忽視的勢力，是「被嚴重低估的球隊」，甚至有美國媒體直言，台灣比南韓更有資格被視為熱門晉級隊伍。一旦混血好手龍恩（Jonathon Long）等戰力順利到位，中華隊整體實力將明顯優於南韓。

中華隊有強投陣容 若「這2人」加入晉級熱度勝南韓

隨著經典賽逐漸逼近，中華隊競爭力引起外媒關注，雖然晉級賠率一度不被看好，但有美媒指出，中華隊具備「爆冷門」潛力。國際棒壇美國記者列出，林昱珉、陳柏毓、林維恩、徐若熙、古林睿煬及孫易磊等強投陣容，直言這批投手壓制力強，不僅能確保預賽戰力，甚至足以對強敵日本隊構成實質威脅。

他也點名，如果李灝宇、龍恩有機會加入中華隊，台灣會是比南韓更熱門的晉級球隊，因為南韓並沒有可與台灣相互抗衡的投手戰力！

球評張致平指出，不管是龍仔還是費仔，徵召都有一定的進度，而且都在掌握之中，另外，後援團隊的默契在戰力跟整合力來講，看起來還是有一定的實力。

任務制強化投手戰力！ 球評：比照12強用車輪戰

至於中華隊的投手戰力如何在短期賽事中發揮最大價值？球評曹竣崵點出，由於經典賽投手球數限制嚴格，因此教練團必須把投手的「功能」細分，整體打法更接近12強的使用方式，以「分段任務制」搭配「牛棚車輪戰」撐完比賽。

球評張致平則指出，只要投手的投球數超過50球，就等於這次比賽只能夠投一場，多帶一些投手，對這一次的中華隊來講是一個絕對必要的事情。

30人名單即將出爐，中華隊能否善用優勢成為外界焦點。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

