WBC／別跟日本硬碰硬！韓媒玩抓放：台灣才是真正對手

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，南韓與日本、台灣、澳洲及捷克同分在C組。韓國媒體《體育朝鮮》近日撰文指出，南韓國家隊欲突破小組賽「5取2」的晉級門檻，關鍵決戰點在於對決台灣。

承認日韓實力差距 韓媒建議保全戰力決戰台灣

《體育朝鮮》分析指出，冷靜觀察現況，日本隊在擁有大谷翔平、山本由伸等大聯盟球星加盟下，實力已高出南韓一個層級。

報導警示，若南韓隊為了在日韓大戰中賭上自尊而「All In」主力，最糟狀況恐面臨輸球後戰力耗盡，進而在隨後的台韓大戰中崩盤。因此，總教練柳志炫是否決定保存戰力，將全部資源押注在具備實質晉級影響力的「台灣之戰」，成為戰略核心。

台灣世界排名躍居第2 韓媒認「碰到就能贏」印象已過時

報導直言，台灣近年已成為不可忽視的棒球強國，10多年前南韓對台「只要碰上就能贏」的觀念已不適用。台灣不僅是2024年世界12強棒球賽冠軍，世界排名更已超越美國高居全球第2，領先排名第4的南韓。

儘管南韓本屆賽事預計有李政厚、金河成、金慧成及柳賢振等大聯盟等級戰力助陣，但面對捷克與澳洲等隊伍仍須謹慎，且必須正視與台灣之間的實力拉鋸。

南韓隊視本屆賽事為希望關鍵 盼突破預賽5取2目標

針對近年南韓在國際賽成績慘淡、外界期待下滑的現況，這屆經典賽被韓媒視為「最後一次抱持希望的機會」。在小組賽競爭中，南韓首要目標是取得晉級複賽的兩張門票。報導總結，在實力層級分明的C組中，南韓隊的策略運用將決定能否重拾國家隊榮光。

