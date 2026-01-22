WBC／剛宣布代表南韓參賽！李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留

南韓球星李政厚。（圖／中央社）





舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚驚傳在入境美國時遭到扣留！其經紀人波拉斯（Scott Boras）於週三晚間證實，李政厚在抵達洛杉磯國際機場（LAX）後，因旅行文件問題無法順利通關。

據了解，這起令人哭笑不得的意外，主因是李政厚將重要證件遺忘在南韓家中，導致目前被海關人員留置。

裴洛西辦公室證實 赴美參加球迷嘉年華出包

根據《舊金山紀事報》報導，李政厚此次赴美是為了參加本週六（24日）在聖拉蒙（San Ramon）舉行的「巨人隊球迷嘉年華活動」（Giants FanFest）。然而，他在通過海關時，被美國海關與邊境保護局（CBP）發現文件不全。

舊金山資深眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室也向媒體證實此事。由於李政厚身為灣區體壇巨星，美方相關單位正協助核實其身分。裴洛西辦公室強調，李政厚純粹是因疏忽將文件遺留在南韓，正設法協助其儘速完成補齊作業，避免影響後續球團行程。

波拉斯：純屬行政疏失 正在設法解決

經紀人波拉斯在接受《San Francisco Standard》採訪時無奈表示，這「只是文件問題」，並非任何嚴重的法律爭議。波拉斯指出，團隊正與航空公司及相關領事單位合作，希望能以最快速度補正李政厚的入境資格。

李政厚日前才在南韓機場意氣風發地宣布將代表國家隊征戰2026年WBC，未料剛踏上美國國土就發生這段小插曲。目前舊金山巨人隊球團尚未對此發表正式評論，但各界預期在政商及經紀團隊多方協助下，李政厚應能及時趕上週六的球迷見面會。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

