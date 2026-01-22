WBC／南韓再添強打！ 大聯盟巨人隊「風之孫」李政厚宣布參戰

2026年世界棒球經典賽開打在即，曾被陳傑憲公開羨慕的帥氣男人、南韓大聯盟球員李政厚，親口證實將披上國家隊戰袍。消息一出，被視為韓國隊的超級利多，日本媒體直喊是「韓國一朗」，以「難纏勁敵」來形容他。

難纏勁敵李政厚參賽 日媒：要警戒「韓國一朗」

效力於大聯盟舊金山巨人隊的「風之孫」韓籍外野手李政厚，親口證實將代表南韓參加2026經典賽，預計先在洛杉磯自主訓練，再向巨人春訓營報到，他的出賽被視為韓國隊的超級利多。

高顏值外表，還曾被台灣隊長陳傑憲點名好羨慕，李政厚出身棒球世家，上個賽季在大聯盟出賽150場，打擊率2成66，敲出8轟、55分打點，預計會是南韓隊最重要的開路先鋒人選。他的腳程速度和打擊都十分優異，日媒以難纏勁敵「韓國一朗」形容來警戒。

大谷經典賽打擊角色 日名投：第3棒影響力很大

球評點出，李政厚跑打守能力毋庸置疑，在韓國隊陣中多位大聯盟級名將因傷缺陣的陰霾下，李政厚的加入無疑為球隊注入一劑強心針。球評也分析，李政厚應該會被排在第一棒，WBC預賽與南韓分在同一組的中華隊，需提高警覺嚴防。

由大谷翔平領軍的日本武士隊誓言要挑戰衛冕，名投上原浩治近期針對日本隊棒次討論表態，建議讓大谷打第3棒，要是無人出局一、二壘有人的局面，輪到大谷影響力是非常大的。預賽中各國隊伍彼此只會比一次，沒有失誤的機會，戰略安排、出賽名單都會是得分關鍵。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

