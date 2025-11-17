WBC／參戰明年經典賽？續約樂天桃猿與否 林立回應了

樂天桃猿強打林立。（圖／運動部提供）





樂天桃猿隊長林立今（17）天出席活動時證實，自己接到明年世界棒球經典賽台灣隊的徵詢，但是否參賽仍得依身體狀況決定，「如果真的沒辦法，換別人打，也不是壞事。」

林立說，今年球季幾乎沒有休息時間，季後沒有特別安排，先以陪伴家人及養傷為主，沒有出國訓練計畫，預計12月或明年1月開始銜接自主訓練。

他坦言，連續2年傷勢造成的影響相當大，包括肩膀、腳踝都受過傷，還有3次腦震盪紀錄，目前都與防護員配合醫院安排固定檢查。

他強調，自己多年在國家隊效力，若身體許可仍會樂於參賽，但如果狀況不符要求，讓其他選手承擔國家隊的責任也很正常，「很多人都有能力，每個人也都有機會。」

至於明年季後林立將取得自由球員資格，球季結束後，樂天已開始與他進行新合約洽談。

他表示，不排斥任何形式，複數年或單年都可以，一切交由經紀人處理。「是否留在同一支球隊不一定是好事，也不一定是壞事，看最後如何溝通。」

林立2023年與樂天簽下3年合約，今年月薪達80萬元級，合約將在年底到期，外界傳出球團可能開出至少5年長約留人。

不過林立說，目前討論仍在進行，尚未確定，需等細節出來再做決定，「等他們覺得都OK了，後面就是我跟球團對接。」

另一方面，樂天桃猿於亞洲職棒交流賽後宣布總教練古久保健二卸任，15日他返日時，包括林立在內的多位球員與行政人員到桃園機場送機。

林立表示，會前往送機，是因為古久保曾帶過他，剛好時間允許，不確定下次何時再見面。他也透露，當天球員穿的繡有古久保名字的T恤，是由陳冠宇準備的。

對於總教練異動可能帶來的影響，林立表示，相信球團之後會對外做出說明，而不論教練團如何調整，選手的責任不會改變，「唯一不變的是，選手還是要繼續在場上表現，只是總教練換了而已。」

他強調，球隊向來是一年一簽，沒有要續約是球團的選擇，相對球員也是一樣，「現在只知道阿公被換掉，由誰接還不知道，等球團宣布。身為隊長，只能告訴其他選手，還是要繼續準備自己，迎接明年的比賽。」

