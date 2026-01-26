WBC／又被看衰！台灣晉級賠率出爐 這次連澳洲都不如

台灣近期將備戰經典賽。（資料圖／林王祐攝）





2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數，分組競爭激烈的C組（東京組）晉級看好度引發討論。

根據國際最新三大賭盤賠率顯示，衛冕軍日本隊與南韓隊被公認為晉級八強的兩大熱門；而在剩餘席位的競爭中，澳洲隊的看好度目前優於台灣。這意味著在國際賭盤眼中，台灣目前的戰力評估僅排在分組第四。

日韓強勢領先 賭盤看好包辦前二晉級名額

根據Sportsbet、Oddschecker及PokerStars等知名賭盤資訊，日本隊的晉級賠率低至1.005，幾乎被視為「保送」複賽；南韓隊則以2.10的賠率穩居第二順位。在經典賽預賽「5隊取前2名」晉級八強的規則下，日、韓兩國被博弈市場認定最有機會攜手挺進下一輪。

戰力評估僅排第四 台灣看好度落後澳洲

在力求突圍的隊伍中，澳洲隊目前的晉級賠率落在3.10至3.40之間，看好度排名分組第三。反觀中華隊，各家賠率穩定開在3.50，看好度落居分組第四，僅優於墊底的捷克隊。這項數據顯示，國際市場認為若要出現能擠下日韓的「晉級黑馬」，澳洲隊的機會比台灣更高。

3月5日首戰即生死戰 台灣拚逆轉勝打破預期

C組賽事將於3月5日至10日在東京巨蛋舉行。對台灣而言，3月5日上午11時首場對戰澳洲的比賽即是「生死戰」。

廣告 廣告

由於目前台灣看好度不僅落後日、韓，甚至還排在澳洲之後，中華隊必須在首戰強壓澳洲，並力求在後續對陣日、韓時打出超水準表現，才有機會翻轉目前「分組第四」的預期，強行搶下晉級門票。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／曾遭陳傑憲、陳晨威砲轟！高永表誓言經典賽要雪恥

WBC／台灣注意了！山本由伸確定參戰 日本公布29人名單

吳芳嫺攜搭檔扳倒第8種子 闖澳網女雙8強寫紀錄

