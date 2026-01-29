WBC／受邀大聯盟春訓！林維恩不辭退經典賽喊：日本見

林維恩。（圖／東森新聞）





奧克蘭運動家29日正式公布春訓非40人名單受邀人選，其中年僅20歲的台灣左投林維恩名列其中，成為本季春訓名單的一大亮點。

針對獲得球團青睞，林維恩晚間特別透過個人社群平台發聲，除了感謝外界關心，也透露將在下週提前啟程赴美備戰，文末更留下一句「我們日本見」，引發外界對於他將參戰世界棒球經典賽（WBC）的無限聯想。

林維恩在臉書發文中難掩興奮之情，他寫道：「謝謝大家的關心，很開心能夠收到大聯盟春訓的邀請，我將在下週提早到美國備戰，做好報到前的準備，期待在春訓營裡有好的表現。」字裡行間流露出對這得來不易機會的珍惜。

值得一提的是，他在文末特別寫下「然後～我們日本見」，這句話隨即引發球迷熱烈討論，被普遍解讀為他是在向球迷預告，自己將隨台灣隊前往東京巨蛋參加3月的WBC賽事。

回顧林維恩去年展開旅美生涯的首個完整賽季，進步幅度相當驚人。他從1A層級起步並一路升上2A，整季共出賽26場，其中包含13場先發任務。他在87局的投球內容中，繳出4勝5敗、防禦率3.72的成績單。

更驚人的是，他單季送出多達117次三振，每9局三振率（K/9）高達12.1，且將對手被打擊率壓制在0.217。正是這份優異的壓制力數據，讓他在年僅20歲之姿便成功獲得大聯盟教練團關注，掙得春訓入場券。

