WBC／古林睿煬自曝獲中華隊徵召：到時候就知道
效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的投手古林睿煬，今（29）日受訪證實，已收到明年世界棒球經典賽（WBC）的參賽意願徵詢。
他直言，今年球季兩度因傷缺陣，少了不少比賽經驗，「是很大的損失」，因此明年最重要的目標仍是保持健康。
古林睿煬今年休賽季返台，擔任2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營教練團成員，並在受訪時表示，已透過正常程序接獲2026年WBC的意願徵詢。
至於是否曾與經典賽教練團成員、林岳平私下討論過相關事宜，古林睿煬則表示「沒有特別談」，僅是正常接獲通知，後續發展「到時候就知道」。
回顧今年球季，古林睿煬曾投出百球內完封勝的成績，並寫下個人難得紀錄，也首度參與日職季後賽。不過球季期間，他曾兩度因左側腹傷勢休息，累計缺席約3個月賽程。
古林睿煬坦言，越多比賽就能累積越多經驗，今年因傷勢缺陣，確實錯失不少在比賽中成長的機會。
但他也表示，現在回頭看，這段時間並非全然是壞事，傷勢讓他有機會慢下來，重新確認訓練方向，也逐漸適應日職的環境與文化。
