WBC／古林睿煬、孫易磊恐避對日戰？日媒：可能當007

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至17日登場。旅日效力於北海道日本火腿鬥士隊的台灣投手古林睿煬、孫易磊，昨（3）日在春訓實戰投打練習（Live BP）中登板亮相，讓外界關注兩人是否有機會代表台灣隊出賽。不過日媒分析指出，兩人目前在球隊中的定位，似乎更偏向扮演「情報員」角色，因此動向格外受到討論。

根據日媒《ｄメニューニュース》報導，古林睿煬與孫易磊在春訓首度實戰登板時，直球球速皆突破150公里，狀態逐步提升，正朝WBC正賽調整。古林睿煬共投20球、對戰5打席，僅出現1次四壞球，未被擊出具威脅性的打球；孫易磊雖出現2次四死球，並被西川遙輝擊出安打性質的打球，但也讓萬波中正揮空三振，整體表現仍屬穩定。

兩人的表現也獲得對手肯定，西川遙輝直言：「球真的很快。」並表示「兩人都是WBC代表，球質很好」，對台灣兩名投手的調整狀況給予高度評價。也因此，外界開始關注兩人是否會在台灣隊對日本之戰中登板。

古林睿煬與孫易磊WBC藏任務

對此，古林睿煬表示：「已不是內容問題，只要能贏就好。」不過，一名熟悉台灣代表隊的球界人士透露，古林睿煬與孫易磊「很可能都不會在對日本戰登板」。他分析指出：「對台灣來說日本戰固然重要，但若投入主力投手仍輸球，後續影響難以估計。不如讓兩人避開日本戰，轉而在其他場次登板，反而更有利於提升晉級機率。台灣隊似乎也正在評估這項方案。相較之下，對日本更具威脅的，是兩人所掌握的日本球界情報。他們對打者與投手都十分熟悉，若在休息區擔任類似情蒐角色，反而更棘手。」

事實上，古林睿煬被問到是否想在日本戰登板時也強調：「不是我個人，而是希望團隊贏球，誰投都一樣。」至於是否會運用在日本累積的資訊，他則語帶保留地說：「有是有，但不能在這裡說。」

孫易磊同樣未正面回應是否會在日本戰登板，但透露：「在台灣代表隊內部，大概都有討論日本打者的類型，各國打者特性不同。」等於間接證實正在進行情報交流、為日本戰做準備。從目前情況來看，兩人確實可能肩負「007」般的幕後任務。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

