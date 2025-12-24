WBC／台灣備戰經典賽！曾豪駒曝費仔、旅日台將進度

經典賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／運動部提供）





備戰明年3月世界棒球經典賽（WBC），台灣隊預計於1月15日展開集訓。總教練曾豪駒今（24）日出席精英獎頒獎典禮時表示，目前預設大名單仍為43人，美職體系選手的報到時間將視協調狀況而定。

關於台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）近期與守護者隊簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，曾豪駒表示替他感到高興。

針對參賽可能性，曾豪駒透露費爾柴德的意願仍然強烈，教練團已有整體規劃並做最好準備。

旅日台將徵召進度方面，日媒報導日本火腿隊對於古林睿煬、孫易磊參賽初步表達正面回應。

至於今年轉戰日職的球星林安可與徐若熙，曾豪駒透露，由於兩人剛簽約，球團規劃上可能希望先觀察春訓狀況，目前已在協調報到時間，預計過幾天會有好消息。

曾豪駒日前於美國冬季會議受訪時，當地媒體也問及旅美選手林維恩及剛加入日職的徐若熙等優秀選手。曾豪駒期許透過經典賽讓選手獲得經驗，並爭取最好成績。

至於美職體系選手與部分混血選手的報到時程，曾豪駒說明將以官方公辦熱身賽為主，若選手有意願提早報到且球團同意，原則上可以進行協商。

