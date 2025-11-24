WBC／台灣備戰經典賽！遭追問43人詳細名單 曾豪駒笑回

中華隊總教練曾豪駒。（圖／陳耿閔攝）





中華隊為迎接明年3月開打的世界棒球經典賽（WBC），日前從大名單中篩選出43人作為第一階段集訓名單，將於1月15日在國訓中心展開集訓。不過針對名單細節與徵詢狀況，總教練曾豪駒並未正面證實，只笑說「等集訓就會看到」。

味全龍外野手朱育賢23日出席味全龍感謝祭時透露，自己尚未收到經典賽徵詢。曾豪駒24日聽聞後以幽默方式回應：「他如果想收到，我今天可以打給他！」

針對外界關心的選手動向，包含是否徵詢剛以FA轉隊的投手黃子鵬，曾豪駒表示，目前名單仍在內部確認，集訓開始後就會明朗。他笑說：「我每天都有打電話，但不知道是打給誰。」

中華隊本屆經典賽調整將採兩階段進行：第一階段從1月15日到農曆年前於國訓中心集訓；第二階段農曆年後移師台北大巨蛋備戰，2月底與日職軟銀、火腿安排交流賽，並預計2月28日前往宮崎調整。

