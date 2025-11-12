WBC／台灣利多？道奇韓裔球員動腳踝手術 代表南韓成疑

南韓在明年經典賽和台灣在同組。（示意圖／棒協提供）





效力於MLB洛杉磯道奇的美籍韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman），本季因右腳踝傷勢反覆影響表現與出賽。根據美國媒體報導，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）證實，艾德曼預定於下週接受右腳踝手術，球團期望他能在2026年春訓前完全康復。

艾德曼去年與道奇簽下5年7,400萬美元（約新台幣22億元）延長合約，被視為陣中最具機動性的球員之一，能勝任內、外野多個守備位置。

然而，今年4月他因右腳踝發炎被放入傷兵名單，之後多次嘗試復出仍未痊癒。8月再次扭傷後，他被迫再度停賽超過一個月，直到球季末才重返陣容。

儘管身體狀況欠佳，艾德曼2025年仍出賽97場，擊出13支全壘打、49分打點，打擊率僅0.225，整體攻擊指數（OPS）為0.656，加權得分創造值（wRC+）僅81，皆為生涯新低。

回顧近兩個球季，傷病成為艾德曼最大考驗。去年他因手腕傷整季僅出賽37場，但在國聯冠軍賽表現突出，打擊率高達0.407，並貢獻1轟與11分打點，獲選國聯冠軍賽最有價值球員（MVP），助道奇拿下世界大賽冠軍。

今年他在季後賽仍堅持上場，16場比賽中擊出2發全壘打、8分打點，打擊率0.222，幫助球隊完成二連霸。

道奇球團指出，此次手術是為徹底解決自去年以來反覆發作的腳踝問題，確保艾德曼能健康投入2026年賽季。

不過，2026年3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC）也引起外界關注，艾德曼是否能代表南韓出賽仍是未知數。由於他剛完成手術復健，無論是球團不放行或本人婉拒參賽的情況皆有可能；若最終缺席，對於與南韓同組的台灣而言，將是一項利多。

