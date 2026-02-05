WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」

中華隊近期持續備戰經典賽。（圖／中職提供）





世界棒球經典賽（WBC）各國正選名單即將揭曉，美國權威體育媒體《CBS Sports》今（5）日率先發布20隊戰力分析與排名。

然而，這份由資深記者阿席沙（Mike Axisa）撰寫的評比報告，對台灣隊的前景顯然不樂觀，在全部20支參賽隊伍中，台灣隊僅被排在第18名，甚至被歸類在實力最弱的「Just happy to be here（志在參加、有打就很開心）」層級。

戰力排名倒數第三 僅優於捷克與巴西

阿席沙在報導中將20支參賽球隊依實力劃分為四個等級。最被看好的爭冠熱門包括衛冕軍日本與強敵美國；而台灣隊則與英國、尼加拉瓜、巴西及捷克一同被分在最底層的第四級別。

根據該份榜單排名，台灣隊位居第18名，這意味著在美媒眼中，台灣隊的整體戰力僅優於第19名的巴西與第20名的捷克。

報導內文更直言，這5支球隊能打進經典賽會內賽就已經很不錯了（Just happy to be here），並未將其視為能對列強構成威脅的競爭者。

美媒聚焦日美爭霸 忽視台灣戰力引熱議

這篇專欄的主要焦點，集中在擁有豪華陣容的日本隊能否順利完成連霸，以及美國隊是否能成功阻擋日本的衛冕之路。

對於曾在大賽中屢次展現韌性的台灣隊被如此看低，甚至被貼上「志在參加」的標籤，勢必將在國內球迷間引發不小的討論與反彈。隨著明日正式名單公布，台灣能否以實際表現打臉外媒預測，將是本屆賽事的一大看點。

