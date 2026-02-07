WBC／台灣同組對手放話！澳洲教頭：日本是最大假想敵

澳洲隊總教練尼爾森。（圖／棒協提供）





2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日點燃戰火，影音串流巨頭Netflix近日在官方YouTube頻道釋出特別企劃影片，邀請多國總教練暢談備戰心情。

其中，澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson）一段關於與日本武士隊監督井端弘和的往事回憶，意外成為台日球迷熱議的焦點。

日媒曝光感人互動：只要我上壘，他就是代跑

根據日本媒體《體育日本》（Sponichi Annex）報導，現年56歲的尼爾森曾在2000年效力於日本職棒（NPB）中日龍隊，當時登錄名為「丁哥」（Dingo）。

他在受訪時透露，當年他與現任日本隊監督井端弘和不僅是隊友，兩人更有著特殊的場上連結。

尼爾森回憶道：「只要我一上壘，他（井端）就會替我擔任代跑。」他笑說，當時完全沒想過這位替他代跑的隊友，日後竟然會成為率領日本國家隊的總教練。

儘管尼爾森坦言自己在中日龍時期並未留下顯赫成績，但他對井端弘和充滿感激：「他當時對我非常親切，這段回憶我一直記在心裡。」

面對世界第一日本隊 澳洲戰略「簡單粗暴」

儘管私交甚篤，但在即將到來的經典賽場上，兩位昔日戰友將各為其主。澳洲隊本屆與日本隊同屬C組，預計將在預賽正面交鋒。

面對實力強大的日本武士隊，尼爾森展現出高度警戒與務實態度，直言日本仍是最大假想敵，「日本是目前世界排名第一的球隊，實力無庸置疑。」

當被問及對戰日本的策略時，尼爾森則給出了一個相當精簡卻明確的答案：「我們的戰略很簡單，就是要在第9局下半取得1分領先。」

