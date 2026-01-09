WBC／台灣名單將揭曉！黃子鵬語帶保留：15日就知道了

台鋼雄鷹投手黃子鵬。（圖／東森新聞）





新賽季加盟台鋼雄鷹的投手黃子鵬，近年在國際賽表現亮眼，成為WBC經典賽台灣隊受矚目的徵詢對象。黃子鵬今日接受採訪時也做出回應。

黃子鵬證實已收到台灣隊總教練「龍貓」曾豪駒的徵詢，但對於是否參賽或婉拒，他語帶保留地表示目前不方便回答。

黃子鵬坦言，畢竟剛換新球隊，現階段目標是先把自己準備好，接下來再一步步看怎麼做比較好。他強調，詳細情況仍要等到1月15日正式名單公布後才能確定。

回顧黃子鵬近年國際賽表現，2023年WBC經典賽預賽對戰荷蘭時，他先發2.2局失2分（1分責失）奪下勝投。

廣告 廣告

在2024年世界12強賽中，黃子鵬表現更為出色，預賽對多明尼加先發6局未被敲安且無失分，後因腳抽筋提前退場，仍拿下勝投。

對古巴先發1.1局同樣無安打無失分。複賽對戰委內瑞拉則先發4.2局被敲5安失2分，最後承擔敗投。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠

MLB／誤會大了！今井達也妻竟被認成女優 真實身分曝光

NBA震撼彈！老鷹4屆全明星楊恩「1換2」轉戰巫師

