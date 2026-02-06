WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛

戴培峰。（圖／陳耿閔攝）





第6屆世界棒球經典賽（WBC）各國參賽名單於今（6）日由官方正式公布。台灣隊30人正選名單雖精銳盡出，但受限於名額與陣型考量，仍有幾位表現優異的選手成為「遺珠」。

捕手取捨艱難 抗日開轟戴培峰遭割愛

在捕手戰力方面，台灣隊一如預期採取3捕手配置。教練團最終選擇了12強主戰捕手林家正、具備重砲火力可兼任指定打擊的吉力吉撈．鞏冠，以及在12強配球有功、去年奪下金手套獎的蔣少宏。

這也意味著去年在12強賽表現不俗的富邦悍將捕手戴培峰遺憾落選。回顧去年12強預賽對戰日本隊，戴培峰在5局代打上陣並接替守備，更於7局上從日本投手北山亘基手中敲出全壘打。

這是繼陳金鋒於2004年奧運、2007年亞錦賽之後，台灣隊史第2人（第3人次）在國際賽中對日本職棒投手開轟，實績有目共睹，但在只能選擇3人的情況下，教練團只能忍痛割愛。

混血助拳壓縮空間 宋晟睿攻守俱佳仍落選

外野部分，隨著台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入，加上陣中已有陳晨威、陳傑憲、林安可，且林子偉亦能支援外野，導致中信兄弟新星宋晟睿無緣入選。

宋晟睿去年在中職全勤出賽120場，繳出12轟、17盜壘的雙位數成績。在去年的經典賽資格賽中，他更以打擊三圍0.556/0.636/0.889的恐怖數據驚豔全場，並在對西班牙的背水一戰中上演右外野飛撲美技，是球隊晉級功臣。

值得一提的是，他進職棒前曾在知名網站《FanGraphs》國際球員排行中名列第31，實力備受肯定，卻因陣型考量成為外野最大遺珠。

旅外投手競爭激烈 王彥程、張弘稜未入列

本屆台灣隊投手群高度倚重旅外戰力，包括林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等旅美小將，以及孫易磊、古林睿煬、徐若熙等旅日強投皆順利入選。然而，原本在集訓名單中的王彥程與張弘稜則未能突圍。

24歲左投王彥程去年在日職樂天二軍先發22場，拿下10勝5敗、防禦率3.26的優異成績，今年更被韓職韓華鷹以亞外名額網羅，成為韓華首位、旅韓史上第2位台灣選手。

張弘稜去年在海盜高階1A出賽25場，飆出97次三振，最快球速達98英里（約158公里），雖一直都在教練團觀察名單並參與集訓，但最終名單公布後，僅同屬海盜體系的陳柏毓入選，張弘稜則成為遺珠。

曾豪駒：非真正落選 列優先遞補對象

對於這些未進入30人名單的優秀選手，台灣隊總教練曾豪駒受訪時強調，他們並不是真正的「落選」，若正選名單有狀況時，這幾位球員仍是優先遞補對象。這些球員將會持續隨隊，直到27日的台日國際交流賽結束後，才會歸建母隊。

