WBC／台灣帶16投創隊史新高！平均26.7歲「最幼齒」力拚闖美

大聯盟6日正式公布世界棒球經典賽（WBC）20隊30人正選名單，台灣隊本次陣容為突破澳洲、南韓夾擊，挺進8強複賽前進美國，教練團在投手佈局上下足苦心。

全隊選入16名投手，其中包含9名旅外投手，皆創下隊史新高紀錄，將由12強王牌林昱珉以及旅日雙星徐若熙、古林睿煬領銜出擊。

記取上屆防禦率7.20教訓 16投應對連4戰

回顧過去5屆經典賽，台灣隊平均團隊防禦率高達6.93。以上一屆為例，雖然打線發揮出色，繳出打擊率3成17、OPS 0.896及5轟的隊史最佳成績，但當時僅帶14名投手（旅外僅鄧愷威、宋家豪2人），團隊防禦率高達慘烈的7.20，導致預賽分組墊底。

為了雪恥並應對本屆從資格賽打起的挑戰，加上預賽C組賽程將面臨連續4天高張力賽事，台灣隊決定改變策略。

儘管鄧愷威、宋家豪相繼辭退，教練團仍選進包括林昱珉、徐若熙、古林睿煬在內的9名旅外投手，搭配7名中職投手，合計16人的投手陣容為歷屆最龐大。

王建民：旅外球數限制多 需分擔局數

針對投手群配置，台灣隊投手教練王建民指出，選材主要考量球員近況。由於經典賽嚴格執行用球數與休息天數限制，且旅外投手母隊通常設有「額外限制」，因此至少準備了9名能投長局數（先發或長中繼）的投手，讓教練團調度空間更充裕。

不過，旅美球員預計2月底才會赴日本宮崎會合，時差與近況調整成為隱憂。

王建民坦言，上一屆鄧愷威直到大賽前夕才加入，結果首戰對巴拿馬中繼登板，連1個出局數都沒抓到就失3分；這次必須嚴加注意旅美投手的時差適應，但相信球員在母隊期間會做好狀態調整。

陳冠宇三度參戰寫紀錄 全隊平均26.7歲最年輕

本次台灣隊陣容亮點頗多，全隊平均年齡僅26.7歲，是本屆經典賽20支參賽隊伍中最年輕的球隊，比平均年齡29.9歲、最年長的哥倫比亞隊充滿更多活力。

陣中年紀最小的是20歲投手張峻瑋，最年長的則是35歲左投陳冠宇。陳冠宇此次原本有意辭退，但在總教練曾豪駒多次請託下終於點頭。

他將帶領林昱珉、林維恩組成3人的左投防線，並成為史上首位各參加過3次世界12強賽與3次經典賽的台灣選手。

數字密碼藏亮點 混血助拳、背號皆創新猷

除了年齡結構年輕化，這份名單也暗藏許多有趣的「數字密碼」。在人員組成上，旅外球員多達15人創下隊史新高，其中包含10名去年世界12強的冠軍國手，以及首度有強納森．龍（Jonathan Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）2名台美混血好手助陣。

大聯盟資歷方面，胡智爲、張育成、林子偉、鄭宗哲與費爾柴德等5人皆有經驗，且陣中還有6人名列大聯盟官方《MLB Pipeline》農場新秀前30名，潛力新星數量為本屆各隊之冠。

在背號與個人紀錄部分，林凱威選穿「0」號、徐若熙挑選「00」號，皆是WBC台灣隊史首見；林詩翔則寫下從中職選秀落榜生拚進經典賽國手的勵志紀錄。台灣隊本屆預賽分在C組，首戰澳洲、最終戰對決南韓將是晉級8強的關鍵戰役。

投手： 張奕、陳冠宇、陳柏毓、鄭浩均、古林睿煬、徐若熙、胡智爲、林凱威、林詩翔、林維恩、林昱珉、沙子宸、孫易磊、曾峻岳、張峻瑋、莊陳仲敖

捕手： 蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠、林家正

內野手： 張育成、鄭宗哲、江坤宇、李灝宇、林子偉、強納森．龍（Jonathon Long）、吳念庭

外野手： 陳晨威、陳傑憲、費爾柴德（Stuart Fairchild）、林安可

