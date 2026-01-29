WBC／台灣戰力大進補！美媒曝6旅外強投獲放行

台灣旅美強投林昱珉。（圖／林王祐攝）





備戰3月登場的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊投手戰力傳出重磅好消息。長期關注國際棒球動態的美國知名記者Jeff Duda，29日在社群平台發文揭露最新進展，指出多名旅外強投已獲得所屬美職與日職球團的參賽許可。

除了先前已在此波討論名單中的主力外，曾在資格賽有亮眼表現的奧克蘭運動家隊投手沙子宸也成為教練團的活棋，若能順利整合，中華隊的投手深度將大幅升級。

美日球團開綠燈 6大強投就位

根據Jeff Duda整理的放行名單，目前已確定獲得球團同意參賽的旅外投手戰力相當豪華。在美職體系方面，包括匹茲堡海盜隊的陳柏毓、亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉，以及奧克蘭運動家隊左投林維恩皆在列。

日職方面，則有火腿隊的孫易磊，以及剛轉戰日職發展的古林睿煬與軟銀鷹徐若熙。這份名單涵蓋了先發與長中繼人選，顯示隨著放行人數增加，中華隊在短期賽制中最吃重的投手調度將更有餘裕，對教練團而言無疑是一大利多。

沙子宸成隱藏亮點 增添調度空間

值得注意的是，Jeff Duda在分析中特別點名效力於運動家體系的沙子宸。這位在經典賽資格賽就曾繳出優異投球內容的年輕好手，目前也進入了教練團的討論雷達範圍。

外媒分析指出，沙子宸若能順利入選，不僅能厚實牛棚戰力，其特殊的投球型態也能為中華隊的投手陣容增添更多功能性與調度想像空間，讓整體戰力配置更加完整。

