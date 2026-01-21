WBC／台灣旅外3強投暫離隊！徐若熙報到時間曝光

王彥程。（圖／中職提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓持續進行，近期多名旅外與本土強投因應母隊春訓規劃暫時離隊。

總教練曾豪駒今日（21日）說明，包含王彥程、孫易磊、林安可及古林睿煬將陸續歸隊報到，教練團將持續追蹤其調整節奏；而備受關注的徐若熙則預計於2月26日交流賽前返台，屆時正式與國家隊會合。

旅外及本土主力暫回母隊報到

目前效力於韓職韓華鷹的王彥程、日職日本火腿的孫易磊，以及統一獅林安可皆已暫時離隊回到母隊春訓。

效力於日本火腿的古林睿煬也預計在今日（21日）練球結束後歸隊。

曾豪駒指出，這些選手先回球隊報到是照著母隊的調整節奏，教練團對此感到放心，且台灣隊每天都會將選手在國家隊的訓練狀況傳遞給母隊，確保雙方資訊同步並讓球團安心。

徐若熙2月26日返台投入交流賽

針對徐若熙的動態，曾豪駒透露，目前得知徐若熙正隨球隊調整中，預計將於2月26日的交流賽返台。

曾總表示，徐若熙在交流賽結束後，就會正式跟著台灣隊一起行動，投入後續的集訓與正賽備戰，確保戰力在比賽開打前調整至最佳狀態。

官方用球適應中！曾豪駒：對旅美選手落差小

此外，為讓國手及早適應比賽環境，台灣隊從開訓起即全面使用經典賽官方用球。曾豪駒觀察，官方用球初期拿起來感覺較滑，但目前尚未收到選手有明顯不適應的反應。

曾總分析，經典賽用球與旅美選手平時使用的球落差不大，但對於旅日投手而言，球感的差異則較為明顯，需透過持續練習進行調整。

2026WBC世界棒球經典賽看東森