WBC／台灣歷屆回顧！首戰吞敗必淘汰 力拚對戰日韓首勝

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日正式開打，隨著參賽20隊的30人正選名單亮牌，台灣隊也蓄勢待發。

回顧過去5屆經典賽，台灣隊戰績並不理想，僅在2013年成功打進8強，其餘4屆皆在預賽慘遭淘汰。

為了力拚隊史最佳成績，本屆台灣隊面臨國外巨蛋適應、首戰必勝魔咒、日韓對戰首勝、左投先發開胡、突破單屆2勝天花板以及前進邁阿密等6大挑戰。

客場巨蛋成夢靨 首戰澳洲成晉級指標

翻閱經典賽歷史，台灣隊呈現「主場神勇、客場神隱」的殘酷寫照。隊史總戰績5勝12敗中，在洲際球場作戰拿下4勝3敗，但在日本東京巨蛋和南韓首爾高尺巨蛋的比賽，戰績卻是淒慘的1勝9敗。

唯一的1勝已是20年前打敗中國，2017年在高尺巨蛋更是3戰全敗，國外巨蛋對台灣隊而言堪稱「地獄蛋」。

此外，第一場比賽落敗必遭淘汰是台灣隊的不變定律，2013年首戰扳倒澳洲後順利晉級，其他4屆首戰輸球皆遭淘汰，因此3月5日對澳洲之戰，重要性絕對不亞於對戰南韓。

力拚日韓首勝與左投開胡 目標突破2勝天花板

台灣隊雖在12強賽擊敗過日韓，但在經典賽史上對戰日、韓卻是6戰全敗。本屆除了力拚對戰歷史性首勝，也要尋求左投先發的第一勝。

過去台灣隊推出陽耀勳、陳冠宇、陳仕朋3名左投先發全數吞敗，今年寄望旅美左投林昱珉能揮別陰霾。同時，台灣隊過去單屆最多僅拿2勝，今年預賽必須打敗澳洲、捷克、南韓，才能突破天花板。

若能晉級8強，就能首度打進美國本土，在邁阿密馬林魚主場與多明尼加、委內瑞拉等強權交手，實現「打到美國」的口號。

回顧首屆至2009年：金鏞連線與24小時淘汰

回顧歷屆戰況，2006年首屆經典賽，中華隊擁有郭泓志、陳鏞基、胡金龍等9位旅外球員，其中「金鏞連線」備受關注，雖然大勝中國，但接連輸給日韓無緣8強。

2009年則因徵召不順，陣中雖有倪福德、李振昌等11名旅外球員，但多為年輕小將，戰力不被看好。該屆採雙敗淘汰制，中華隊首戰大敗給南韓後，面對中國又意外敗北，在24小時內就慘遭淘汰，寫下難堪紀錄。

2013年唯一晉級8強 王建民掀起棒球熱

2013年經典賽是台灣隊史最輝煌的一頁。受惠於棒協與中職整合，徵召順利，王建民與郭泓志的加入掀起全台棒球熱。

中華隊首戰靠著王建民好投壓制澳洲，隨後擊敗荷蘭取得2連勝，雖輸給南韓仍以分組第一晉級8強。

複賽首戰對日本，王建民再次繳出好投，中華隊一路壓著日本打，無奈最終在延長賽惜敗，隔日對古巴氣力放盡，最終以第8名作收。

近兩屆回顧：組訓紛爭與國防部長的感動

2017年經典賽再度陷入組訓糾紛，Lamigo桃猿不支援，旅外僅5人參賽，導致投手群崩盤，面對以色列、荷蘭及南韓合計狂丟32分，苦吞3連敗。

2023年台灣重獲主辦權，雖首戰敗給巴拿馬，但靠著「國防部長」張育成預賽4戰轟出2發全壘打、貢獻8分打點的MVP級表現，接連擊敗義大利與荷蘭。

無奈最終輸給古巴，在5隊戰績互咬下，因失分率偏高而分組墊底淘汰，留下無限遺憾。今年台灣隊整軍經武，期盼能一舉突破重圍，前進邁阿密。

