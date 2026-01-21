WBC／台灣注意了！南韓李政厚親口證實：將出戰經典賽

南韓旅美球星李政厚。（圖／中央社）





效力於美國大聯盟舊金山巨人隊的外野手李政厚，為備戰 2026 年新球季，於今日（21日）下午經由仁川國際機場啟程赴美。

李政厚在現場接受韓媒圍訪時，首度正式對外親口證實：「我會打經典賽（WBC）。」他透露其實早在 1 月初就已做好參賽決定，並表示能為國家效力是極大的光榮，將全力以赴在東京賽場爭取佳績。

1月初已決定參賽！李政厚首談心路歷程

根據韓國媒體報導，李政厚在機場受訪時首度揭露，其實早在 1 月初，他心裡就已經決定要投入 2026 WBC 國家隊。

廣告 廣告

對於為何直到出國日才公開，他解釋當時並非適合對外說明的時機，但強調身為國家代表隊成員的責任感與榮耀始終如一。

李政厚表示，會在接下來的經典賽中，扮演好連繫老將與年輕選手之間的「橋樑」角色，協助國家隊完成世代傳承。

首站洛杉磯自主訓練、隨後向巨人隊春訓報到

李政厚此次赴美行程規劃完善，他將先前往洛杉磯進行第一階段的個人自主訓練，藉此調整體能與技術狀態。

待自主訓練告一段落後，他將直接前往舊金山巨人隊位在亞利桑那的春訓營報到，與大聯盟隊友會合。這項行程安排旨在確保他在 3 月經典賽開打前，能將實戰狀態提升至巔峰，兼顧大聯盟賽季與國家隊重任。

韓國隊「風之孫」回歸！目標在東京全力以赴

身為韓國隊的主力戰將，李政厚的正式參戰宣言對韓國職棒界而言是一劑強心針。李政厚強調，入選國家隊是非常光榮的事，他將帶著這份使命感前往東京，爭取最好的比賽結果。

韓媒分析，李政厚在大聯盟的經驗將成為韓國隊的核心競爭力，其穩定表現與領袖氣質，將是韓國隊能否在 2026 WBC 突破重圍的關鍵。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／鄭宗哲確定可以打經典賽！蔡其昌：已收到大都會同意

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

WBC／台灣旅外3強投暫離隊！徐若熙報到時間曝光

