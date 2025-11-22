WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，日本球星大谷翔平的動向備受關注。日本《產經新聞》披露，大谷已向周遭表達強烈參賽意願，並準備在主辦單位完成球員名額分配後，正式向洛杉磯道奇提出希望從東京巨蛋首輪開打就上場的要求。
大谷在 2023 年經典賽以投打俱佳的身手帶領日本隊奪冠，最後以三振隊友楚奧特（Mike Trout）的畫面成為經典。如今他甫獲國聯 MVP，是否再度披上日本隊球衣，被視為本屆賽事的重要風向。
不過道奇方面態度審慎。總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前提到，投手在短期賽事中負荷較重，希望大谷與山本由伸能避免參賽，但仍尊重球員自主決定。
根據《產經新聞》，道奇與日本隊及大谷本人多次溝通後，正朝「僅以打者身份參賽」的條件放行方向前進。
日本隊監督井端弘和則透露，已向主辦單位提交球員邀請名單，但至今未收到回覆，他擔心確認延遲將影響球員備戰安排。
