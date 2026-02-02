WBC／台灣注意！3A連兩季25轟強打有望加入南韓

南韓持續備戰經典賽。（資料圖／棒協提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月正式點燃戰火，預賽被分在C組的台灣隊，將面臨來自同組宿敵南韓隊的強力挑戰。

根據南韓媒體《文化日報》最新報導，為了洗刷上屆止步首輪的恥辱並力拚晉級，南韓隊本屆積極運作「外援」策略，預計將徵召至少2名、最多達4名現役大聯盟韓裔選手助陣，其中休士頓太空人隊27歲的工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）也被點名在列。

鎖定4名韓裔球星 涵蓋投打戰力

報導指出，南韓職棒（KBO）技術委員會此次將徵召觸角延伸至大聯盟體系，鎖定多位具備韓國血統的實力派球員。

目前被《文化日報》點名有望披上太極戰袍的選手名單相當豪華，包括聖路易紅雀隊的韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）、底特律老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones）、曾效力於德州遊騎兵隊的右投手丹寧（Dane Dunning），以及能守內外野多個位置的太空人隊好手惠特科姆。

惠特科姆能守多位 丹寧補強先發

其中，現年27歲的惠特科姆具備優異的長打能力與守備多樣性，若能順利加盟，將大幅提升南韓隊調度的靈活度。

惠特科姆過去兩年在小聯盟3A展現強大的長打火力，都有單季25轟的成績單，累積42次盜壘成功，並在2024年完成大聯盟初登板，特別是在金河成因傷動刀，宋成文也受傷辭退WBC的情況下，他的加入將會提升韓國隊的戰力。

而投手方面，歐布萊恩擁有動輒超過160公里的火球，丹寧則具備豐富的大聯盟先發經驗，若這幾位「外援」全數到位，將有效填補南韓隊近年較為薄弱的投手戰力環節。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

