WBC／台灣球迷注意！中華隊比賽新增應援區 進攻可站立加油
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，主辦單位今（7）日公布票務資訊異動。官方宣布，台灣與韓國隊將新增官方應援區域，購買應援區座位的球迷可在比賽中於進攻時段站立應援。
根據WBC主辦單位及MLB官方網站公布的資訊，2026年世界棒球經典賽預計在東京巨蛋（Tokyo Dome）舉辦部分預賽及複賽賽程，票務規劃進行更新。
此次調整中，主辦方特別新增中華隊與韓國隊的官方應援區（Official Cheering Section），球迷可依所屬應援區在比賽中進行應援活動，並於球隊進攻時站立加油，提供更具臨場氛圍的觀賽體驗。
主辦單位同時宣布，除日本隊出賽場次外，其餘6場比賽將加開外野與內野第2層看台座位，以回應球迷購票需求並提升現場容納人數。相關票務細節及售票時間將另行公告，球迷可持續關注官方公告與售票平台。
中華隊方面，年初成功闖過資格賽取得會內賽門票，8月底確定由曾豪駒續任總教練，教練團延續12強奪冠班底，並已提出80人大名單。
12月預計公布中華隊集訓名單，明年農曆春節後、約2月底安排與日職球隊的交流賽，為3月開打的世界棒球經典賽做最後準備。
依照會內賽賽程，中華隊被分在C組，將於3月5日迎戰澳洲，6日對地主日本，7日出戰捷克，8日再碰上韓國，四天連戰、無休兵，力拚晉級門票。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
中職／震撼彈！才剛奪下總冠軍 樂天桃猿日籍教頭下台
MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世
快訊／Faker奪生涯第6冠！T1成都再度捧杯
其他人也在看
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 1 天前
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 21 小時前
MLB》隊史全壘打王恐回不了大都會 外媒：除非接受「對球團有利」合約
紐約大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso），今年賽季結束後確定投身自由市場，儘管球迷們都希望球團將這位看板球星簽回，但是外媒卻認為，除非阿隆索接受一份「對球團有利」的合約，否則他下個賽季應該就會穿上其他球隊的球衣。阿隆索大聯盟生涯前七個賽季，都是效力於大都會，他最大的優勢就是健康狀態，生涯從未在單一賽季缺席超過10場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，打擊率2成53，值得一提的是，他還在今年8月擠下「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索去年賽季成為自由球員，最終只和大都會簽下一張2年合約，不過附帶本季結束後的跳脫權，如今他再次回到自由市場，外界無不好奇，大都會究竟會不會端出一張肥約給他，讓他成為終生大都會人。據《Sports Illustrated》記者拉加佐（Pat Ragazzo）報導，人們普遍認為大都會不會簽回阿隆索，除非球員方接受一份「對球隊有利」的合約，他也補充：「阿隆索很可能在自由球員市場獲得一份豐厚的合約，而大都會是否願意給這位即將年滿31歲的一壘手一份長期合約，還有待觀察。」拉加佐也提到，大都會可能麗台運動報 ・ 19 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 18 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 1 天前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 19 小時前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 23 小時前
台鋼雄鷹》新球團是FA市場積極買家 洪一中、劉東洋有想法
台鋼雄鷹9日在澄清湖球場舉行年終球迷感謝祭、晚間與台壽霸龍交流賽，2024年升上一軍首個球季墊底，台鋼在自由球員市場開出兩張報價是市場最高，今年有3名選手黃子鵬、林岱安與蘇智傑宣告FA，總教練洪一中中午受訪表示，「有提出去意見。」TSNA ・ 17 小時前
MLB》Alonso再進自由市場 大都會未必全力爭取
還記得去年季後Pete Alonso進入自由市場時，當時被列為大咖自由球員之一的他被看好能簽下一紙優緯來體育台 ・ 1 天前
MLB》洋基球場辦活動突暫停 原來是要讓王牌進牛棚練投
進入到棒球休賽季，各隊主場都會進行非棒球活動，最近紐約洋基主場舉行了「Upper Deck golf」的高爾夫球活動，不過活動期間卻突然暫停了5分鐘，根據媒體報導，原來這次的暫停是為了要讓洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）進到牛棚練投。柯爾今年3月雖然有參加春訓，但後續因手肘受傷動了UCL手術，2025年賽季直接報銷，不過先前傳出好消息，他已經在8月份時恢復投球訓練，先從在平地開始丟起，直到這個月初，他也在個人IG分享自己進入牛棚練投的畫面，更新自己的復健進程。Participants of today’s Upper Deck Golf event at Yankee Stadium paused for 5 minutes for Gerrit Cole to throw 25 pitches. #YANKSonYES pic.twitter.com/TmzOdi2RQe— YES Network (@YESNetwork) November 7, 2025雖然進入到休賽季，但柯爾的復健進度仍持續在走，今天有媒體就拍到他現身洋基球場，進到牛棚區練投，一共丟了25球，有趣的是，不麗台運動報 ・ 1 天前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 1 天前
亞職交流賽》如果有機會 KT巫師啦啦隊女神：樂意來台發展
樂天桃猿今在亞洲職棒交流賽最終戰對上韓職KT巫師隊，巫師的啦啦隊「Lady Wiz」今賽前準備見面會，亦擔任開場表演，IG追蹤人數超過10萬的李今珠近年有感受到中職吹韓風啦啦隊的熱潮，直言如果有機會，「當然很樂意來台灣發展。」今天賽前參加見面會的李今珠，強烈感受到台灣球迷的熱情，直言不下韓國球迷，「自由時報 ・ 18 小時前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 1 天前