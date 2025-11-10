WBC／台灣球迷注意！中華隊比賽新增應援區 進攻可站立加油

台灣明年3月將前往日本東京出戰經典賽。（資料圖／棒協提供）





2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，主辦單位今（7）日公布票務資訊異動。官方宣布，台灣與韓國隊將新增官方應援區域，購買應援區座位的球迷可在比賽中於進攻時段站立應援。

根據WBC主辦單位及MLB官方網站公布的資訊，2026年世界棒球經典賽預計在東京巨蛋（Tokyo Dome）舉辦部分預賽及複賽賽程，票務規劃進行更新。

此次調整中，主辦方特別新增中華隊與韓國隊的官方應援區（Official Cheering Section），球迷可依所屬應援區在比賽中進行應援活動，並於球隊進攻時站立加油，提供更具臨場氛圍的觀賽體驗。

廣告 廣告

主辦單位同時宣布，除日本隊出賽場次外，其餘6場比賽將加開外野與內野第2層看台座位，以回應球迷購票需求並提升現場容納人數。相關票務細節及售票時間將另行公告，球迷可持續關注官方公告與售票平台。

中華隊方面，年初成功闖過資格賽取得會內賽門票，8月底確定由曾豪駒續任總教練，教練團延續12強奪冠班底，並已提出80人大名單。

12月預計公布中華隊集訓名單，明年農曆春節後、約2月底安排與日職球隊的交流賽，為3月開打的世界棒球經典賽做最後準備。

依照會內賽賽程，中華隊被分在C組，將於3月5日迎戰澳洲，6日對地主日本，7日出戰捷克，8日再碰上韓國，四天連戰、無休兵，力拚晉級門票。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

中職／震撼彈！才剛奪下總冠軍 樂天桃猿日籍教頭下台

MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世

快訊／Faker奪生涯第6冠！T1成都再度捧杯

