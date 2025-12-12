EBC東森新聞

WBC／台灣球迷經典賽「搶票教學」來了 8步驟幫你前進東京

責任編輯 林彥臣
2026經典賽將在東京巨蛋舉行，許多球迷也忙著搶票要一起前進東京。（圖／陳耿閔攝）
2026經典賽將在東京巨蛋舉行，許多球迷也忙著搶票要一起前進東京。（圖／陳耿閔攝）


第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月5日正式開打，中華隊將前往日本投入分組賽，首戰就要迎戰衛冕軍日本隊，主辦方已經公告，海外預售抽選登記時間為12月12日（五）18時起至12月15日（一）5時止，中選名單將於12月17日（三）11時公布。有熱心的網友整理出「海外人士門票抽籤登記教學」一共8個步驟教大家如何搶票。

熱愛棒球的台日不動產交易達人「Kaku桑の88分生活」，在臉書上將海外人士的搶票程序，整理成8個步驟，並附上畫面截圖，提供想要給想要前進東京加油的球迷們參考。

【2026 WBC 海外人士門票抽籤登記教學】

1.點選想要申請的場次，可切換英文／繁中
2.確認抽籤說明後點選下方藍色按鈕「前往使用手續」
3.閱讀條款沒問題按「我同意」
4.確認上面的比賽場次是不是自己要看的
5.輸入護照的姓名／電話（886）／email
6.勾選用QR碼取票，輸入信用卡資訊，如果有抽到票會自動扣款
7.選擇要申請抽籤的位置，確認後送出
8.確認資訊無誤，將申請完成的畫面截圖

「Kaku桑の88分生活」提醒，原則上申請完信箱就會收到通知信。

