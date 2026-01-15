WBC／台灣經典賽門票今晚開賣！所有資訊一次看

中華隊於今日（15日）在國家運動訓練中心啟動首階段集訓。（圖／陳耿閔攝）





2026年第6屆WBC世界棒球經典賽進入倒數49天，中華隊於今日（15日）在國家運動訓練中心啟動首階段集訓。

與此同時，經典賽東京C組賽事門票也將於今日台灣時間18時準時開賣。本次售票採取「先搶先贏」制，非過往的抽選制，共計有4個線上平台同步開放。

台灣首戰3月5日迎戰澳洲、6日晚間強碰日本

經典賽C組賽事將於日本東京巨蛋舉行，參賽隊伍除中華隊外，包含日本、韓國、澳洲及捷克。

中華隊首場比賽定於3月5日上午11時對決澳洲；6日晚間18時將交手地主日本隊；7日上午11時則面臨「晚接午」硬仗對戰捷克；預賽最後一戰則於8日上午11時與韓國隊展開對決。

海外球迷鎖定海外eplus平台

針對台灣及海外球迷，最便捷的購票管道為「海外eplus」平台。該平台專供海外人士使用，無需申辦日本會員、不需日本電話號碼，僅需使用信用卡付款即可領取手機電子票。

其餘如日本eplus、Lawson Ticket及Ticket Pia等平台，大多需具備日本當地通訊軟體認證或日本電話、收件地址，主要面向日本國內住戶。

東京巨蛋16日開放現場購買非日本隊賽事門票

在線上平台部分，日本eplus、海外eplus及Lawson Ticket均販售C組全場次賽事；而Ticket Pia僅販售非日本隊之賽事。

若欲前往東京巨蛋現場購票，販售時間為1月16日上午10時至16時，現場僅開放購買非日本隊賽事，且每場次限購8張。線上平台每次交易則最多限購4張，球迷應留意各平台的張數限制。

中華隊專屬應援區指南

若球迷欲購買特定應援區域，應根據對戰組合選擇座位。3月5日對澳洲、7日對捷克之場次，應援區位於三壘指定席A部分區域及三壘指定席B；6日對戰日本則位於左外野部分區域。

8日交手韓國則移至一壘指定席A部分區域及一壘指定席B。球迷購票前務必確認對應日期與區域，以利在東京巨蛋現場串聯應援火力。

