WBC／「台灣至寶」孫易磊潛力無限！ MLB資深記者點名「最期待球員之一」

知名大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）今（12）日在社群平台發文談到世界棒球經典賽（WBC）話題，點名台灣年輕右投孫易磊，透露孫易磊是他「最期待能在WBC舞台看到的球員之一」。

莫洛西指出，孫易磊將於下個月年滿21歲，年紀輕輕卻已在日職北海道日本火腿鬥士隊展現影響力，並認為他的成長空間仍相當可觀，未來表現會持續進步。莫洛西也進一步分析，孫易磊有機會在經典賽中扮演牛棚戰力，成為中華隊總教練曾豪駒調度投手群時的重要選項之一。

身為MLB Network的資深內幕專家，莫洛西以其知性的分析風格與優異的外語能力在業界脫穎而出。憑藉著對拉丁美洲及亞洲職棒的熱愛，跨足大聯盟官網（MLB.com）到福斯體育（FOX Sports）更成為世界棒球經典賽（WBC）著名的全球推廣者。

孫易磊在去年的世界棒球經典賽資格賽上展現大心臟化解滿壘危機，驚豔全場，也在去年登上北海道日本火腿鬥士隊一軍的舞台，從後援出發，表現可圈可點，前途一片看好。如今被美國記者關注，展現不可限量的未來性。

