WBC／台灣隊名單亮牌！日媒高度警戒：首輪最大強敵

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，與日本武士隊同屬C組的台灣隊，今（6）日正式亮牌30人正選名單。

這份名單隨即引起日本媒體高度關注，權威大報《體育日本》（Sponichi Annex）更搶先發布戰力分析，直指這支由「日式育成」教練團打造、且擁有多位旅日強投的台灣隊，將是日本隊在首輪預賽中「最熟悉日本棒球」的頭號勁敵。

日媒驚嘆：投手陣容以徐若熙、古林為中心

《體育日本》在報導中以「投手陣容有徐若熙、古林睿煬等日職組為中心，最熟悉日本棒球的首輪最大強敵？」為標題，對台灣隊戰力進行深入剖析。

文中特別點名，台灣隊投手群擁有徐若熙（軟銀鷹）、古林睿煬（火腿鬥士）以及孫易磊（火腿鬥士）等多位現役日職或具備旅日實力的投手。

報導分析，這些投手不僅球速快、壓制力強，更重要的是他們長期在日本職棒體系或日式訓練環境下成長，對於日本打者的習性與攻擊策略相當熟悉。這種「知己知彼」的優勢，讓他們在對決日本隊時，能比其他國家隊伍展現出更高的威脅性。

平野、後藤執教深化「日式球風」

除了球員戰力，該篇報導也敏銳觀察到台灣職棒近年來的「日式化」趨勢。文中提到，中信兄弟總教練平野惠一近年在台灣執教成績斐然，成功將日式細膩球風融入球隊。

加上今年富邦悍將也延攬前歐力士名將後藤光尊執掌兵符，顯示不少擁有豐富日職經驗的教練正積極投入台灣選手的養成工作。

12強冠軍氣勢加持 成C組最大路障

《體育日本》最後總結指出，台灣隊才剛在2024年世界12強棒球賽中擊敗日本隊奪冠，全隊士氣正值巔峰。如今這支隊伍不僅保留了冠軍班底，更加入了多位熟悉日本棒球文化的教練與選手，從情蒐到戰術執行都充滿「日本味」。

報導直言，在東京巨蛋舉行的C組預賽中，這支「最熟悉日本棒球」的台灣隊，絕對會是日本武士隊尋求連霸路上，必須最優先警戒的「最大宿敵」。

